الأخبار المحلية

الرئيس الفلسطيني يشكر خادم الحرمين على تسخير كافة الإمكانات للحجاج

13 يوليو 2022 · < 1 minute

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم الحج.
وقدر الرئيس الفلسطيني عاليًا ما تبذله المملكة من جهود وتسخيرها لكافة الامكانيات خدمةً للحجاج.
وشكر خادم الحرمين الشريفين، عباس، على ما أبداه من مشاعر أخوية، سائلاً الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.