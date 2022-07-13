تصرف مفاجئ من صديق رونالدو يثير الغموض حول مستقبله

ألمح أحد أصدقاء كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن وجهة اللاعب البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن كشفت العديد من التقارير الصحفية، خلال الأسابيع الماضية، عن رغبته في الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر.

حسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن أحد أصدقاء كريستيانو رونالدو، قدم تلميحًا مثيرًا، بشأن اقتراب البرتغالي من ارتداء قميص تشيلسي الإنجليزي، مشيرة إلى أن الصحفي إيدو أجيري، حساب فريق البلوز الرسمي على «إنستجرام».

ويعتبر أجيري، من المقربين بشدة من رونالدو، وهو نفسه الذي زف خبر رحيل النجم البرتغالي، عن ريال مدريد الإسباني في صيف 2018.