الصفقة تشتعل.. برشلونة يقدم عرضًا رابعًا للتعاقد مع ليفاندوفسكي

يبذل فريق برشلونة الإسباني، قصارى جهده من أجل الحصول على خدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع الفريق البافاري خلال الموسم المنقضي.

وبحسب إذاعة راديو «مونت كارلو» الفرنسية، قدم فريق برشلونة، عرضا جديدا بقيمة تصل إلى 50 مليون يورو «ثابتة»، بالإضافة إلى مكافآت خاصة لفريق بايرن ميونخ، من أجل الموافقة على ضم روبرت ليفاندوفسكي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح التقرير، أن إدارة البايرن رفضت 3 عروض من برشلونة، بشأن التعاقد مع ليفاندوفسكي، حتى الآن، نظرًا لأن جميع العروض التي قدمها فريق البارسا، أقل من المبلغ الذي يريد أن يحصل عليه الفريق الألماني، مشيرا إلى أن البافاري، يريد الحصول على مبلغ يتراوح بين 50 و55 مليون يورو، لإتمام الصفقة.