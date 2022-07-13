رفض صرف دواء دون وصفة.. مقتل صيدلي مصري برصاص سيدة في سكاكا

قال مصدر أمني: إن الصيدلي المصري المتوفى "أحمد حاتم"، والمقيـم بمدينة سكاكا، تُوفي إثر إطلاق سيدة، أعيرة نارية عليه.

وأوضح أن الحادثة وقعت بعد مشادة سببها رفض الصيدلي، ابن محافظة المنوفية، صرف دواء مضاد حيوي بلا وصفة طبية.

وتداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم، خبر وفاة الصيدلي، وأن الوفاة سببها إطلاق رصاصتين من إحدى السيدات، والتي طلبت منه صرف مضاد حيوي دون إرشادات طبيب، وبمجرد رفضه صرف الدواء، وجهت إليه الرصاص.

من ناحيته، قال أحمد محمد، نجل عم الصيدلي: إنهم تلقوا نبأ قتل نجلهم من زميل له في السعودية، وإن الوفاة جاءت نتيجة لمشادة كلامية دارت بينهم.