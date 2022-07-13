رسميًا.. تشيلسي يعلن ضم رحيم سترلينج

أعلن نادى تشيلسي الإنجليزي عن أولى صفقاته الصيفية فى عهد المالك الجديد الأمريكى تود بويلى، بضم نجم المنتخب الإنجليزي ونادي مانشستر سيتي رحيم سترلينج خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية

وتعرض الموقع الرسمي ل تشيلسي لعطل فني فور الإعلان عن الصفقة، بينما قالت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، أن تشيلسي ضم رحيم سترلينج مقابل 50 مليون إسترليني، ووقع على عقدا مدته خمس سنوات مع خيار إضافة عام سادس

وتوصل البلوز فى وقت سابق إلى إتفاق مع نجم السيتي على كافة البنود الشخصية فى عقده مع النادى، والذى سوف يمتد حتى عام 2027