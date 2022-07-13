المركزي الأمريكي يشير إلى تباطؤ النمو بعد ارتفاع التضخم

أظهر تقرير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الأمريكي توسع بوتيرة متواضعة في الفترة من منتصف مايو أيار حتى منتصف يوليو تموز، بينما يكافح المركزي للحد من التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى في 40 عاما.

وأصدر البنك أحدث تقاريره لرصد حالة الاقتصاد بينما يمضي قدما في رفع أسعار الفائدة بقوة بهدف كبح التضخم ولكنه يثير أيضا المخاوف من الركود. وذكرت وزارة العمل الأمريكية في وقت سابق اليوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت 9.1 بالمئة في يونيو حزيران على أساس سنوي مدفوعة بارتفاع تكاليف البنزين والمواد الغذائية والإيجارات وغيرها من البنود.

وقال المركزي الأمريكي، بناء على مسح أجراه في 12 منطقة حتى 13 يوليو تموز، "أفادت عدة مناطق بوجود علامات متزايدة على تباطؤ في الطلب، وأشارت جهات الاتصال في خمس مناطق إلى مخاوف من زيادة خطر حدوث ركود".

ويراقب صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الاتحادي عن كثب ردود الفعل من جهات الاتصال التجارية في جميع أنحاء البلاد أثناء تحليلهم للتوقعات الاقتصادية. وأشار التقرير أيضا إلى أنه تم الإبلاغ عن زيادات كبيرة في الأسعار في جميع المناطق وأن "معظم جهات الاتصال تتوقع استمرار ضغوط التسعير على الأقل حتى نهاية العام".