بالأرقام .. كواليس #مبادرة_طريق_مكة في 5 دول .. #عاجل

أنهت مبادرة طريق مكة‬ هذا العام خدمتها للحجاج من دولهم مسجلة 274 رحلة انطلقت من خمس دول هي : ( ‫ماليزيا‬، ‫اندونيسيا‬، ‫باكستان‬، ‫بنجلاديش‬، ‫المغرب‬ ) على مدى 28 يوماً.

استفاد من المبادرة أكثر من 98 ألف حاج، من خلال 58 محطة، كان متوسط إنهاء الإجراءات فيها للحاج : 1:48 دقيقة كرقم قياسي.

وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت مبادرة "طريق مكة"، ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، وذلك في (5) دول، شملت باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنغلاديش.

الجدير بالذكر أن مبادرة "طريق مكة" تهدف إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.