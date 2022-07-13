الاستخبارات الأمريكية: إيران قد تحاول اغتيال مسؤول أمريكي انتقاما لمقتل سليماني

أفاد موقع "ياهو نيوز" نقلا عن تقرير استخباراتي، بأن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن إيران قد تحاول اغتيال أحد المسؤولين الأمريكيين انتقاما لمقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

وجاء في التقرير الذي اطلع عليه "ياهو نيوز"، أن "النظام الإيراني يشن حملة متعددة العناصر، وهي تشمل التهديدات بأنشطة قاتلة والمناورات القانونية على الساحة الدولية وإصدار مذكرات اعتقال إيرانية وعقوبات ضد مسؤولين أمريكيين محددين، من أجل الانتقام لمقتل قائد "فيلق القدس" للحرس الثوري الإيراني سليماني في يناير 2020".

وأشار التقرير إلى أن ذلك "يزيد من المخاطر في الداخل (في الولايات المتحدة) والخارج على أولئك الذين تراهم إيران مسؤولين عن مقتل" سليماني.

وأعاد التقرير إلى الأذهان أن إيران منذ يناير 2021 "تحدثت علنيا عن استعدادها لعمليات اغتيال داخل الولايات المتحدة، وحددت مرارا الرئيس السابق دونالد ترامب ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو وقائد "سينتكوم" السابق الجنرال كينيث ماكينزي بين أهدافها ذات الأولوية".