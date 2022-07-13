حساب المواطن يوضح بشأن دراسة الأهلية للدفعة الجديدة

أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال تم إعادة تقديم الطلب قبل تاريخ 16 يوليو سيتم دراسة حالة أهلية المستفيدين ضمن دورة شهر أغسطس

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين، على سؤال من مستفيد بشأن دراسة الأهلية للدفعة الجديدة

ورد البرنامج بقوله أهلا بك، في حال تم إعادة تقديم الطلب قبل تاريخ 16 يوليو سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك دراسة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر أغسطس.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع في وقت سابق، مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والخمسين.