بالفيديو.. وزير الخارجية الأمريكي السابق: #المملكة أهم شريك لنا في منطقة الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق "مايك بومبيو" أن المملكة أهم شريك أمني في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة.

وأضاف "بومبيو" في لقاء مع شبكة " Fox News"، أن المملكة ساهمت في حماية الولايات المتحدة من التهديدات الإيرانية، مؤكداً أن المملكة لها مكانتها الخاصة فيما يتعلق بعلاقات واشنطن مع دول المنطقة.

وتابع أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ساهم بصنع حياة أفضل لكافة أطياف الشعب السعودي.

جاء ذلك بالتزامن مع بدء جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط ، حيث من المتوقع زيارة المملكة غدا الجمعة.