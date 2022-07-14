خبير طقس: أجواء حارة وأمطار على هذه المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نهارا على معظم مناطق المملكة والخليج، معتدلة فجرا، اليوم الخميس.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه حسب المراصد، متوقع نشاطا في الرياح من متوسطة لشبه قوية، على أجزاء من الشرقية والوسطى والغربية.

وأضاف أنه متوقع هطول أمطار على أجزاء من مرتفعات الباحة عسير وجازان، وكذلك على أجزاء من سلطنة عمان واليمن والامارات.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، الخميس، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدن في الرؤية الأفقية وزخات من البرد، على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة الجنوبية.

وأشار مركز الأرصاد، إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.