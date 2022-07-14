وزارة الدفاع تفتح باب القبول والتسجيل في كلياتها العسكرية لحملة الثانوية

أعلنت وزارة الدفاع (اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية) فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة، الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية لخريجي الثانوية العامة للعام (1443 – 1444هـ) في الكليات التالية:

– كلية الملك عبدالعزيز الحربية.

– كلية الملك فيصل الجوية.

– كلية الملك فهد البحرية.

– كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي.

وأوضحت الوزارة أن شروط القبول هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة (يستثنى من ولد ونشأ مع والده لتواجده للعمل أو الدراسة أو الإجازة بالخارج على أن لا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه).

– أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

– أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم (انتظام نهاري) تخصص علوم طبيعية فقط لجميع الكليات.

– أن يكون من خريجي هذا العام ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة.

– لا تقل النسبة المئوية في الشهادة الثانوية عن (80%) للتخصص العلمي.

– أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وحصل على درجة لا تقل عن (60%)، والاختبار التحصيلي، وحصل على درجة لا تقل عن (60%)، وكذلك اختبار الكفايات.

شروط شخصية

– أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عامًا ولا يزيد عن (22) عامًا.

– أن يجتاز الفحص الطبي (الأولي والنهائي) وكذلك المقابلة الشخصية.

-أن يكون المتقدم غير متزوج.

– أن يتناسب طوله مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (165 سم – 52 كجم) والحد الأعلى (188 سم – 95 كجم).

تنبيه مهم ضمن الشروط

– لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية.

– تعد نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق للطالب المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

– أن يجتاز اختبارات القبول الشامل واللياقة البدنية وأن يجتاز اختبار القدرات الخاصة للكليات التي تتطلب ذلك.

موعد التقديم

وتكون مدة الدراسة في الكلية 3 سنوات، مقسمة على فصلين لكل سنة، بعدها يحصل الطالب المتخرج على شهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية.

يتم تعيين الطلبة المتخرجين برتبة ملازم بناء على ما نص علية نظام خدمة الضباط ولوائحه التنفيذية بالرتب والألقاب.

يبدأ التقديم من اليوم، الخميس، الموافق 1443/12/15هـ .