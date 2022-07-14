قلق عالمي بشأن سلالة أوميكرون الجديدة

أثارت سلالة جديدة من متحور أوميكرون قلق الأوساط الصحية في العالم، بعد اكتشاف أنها شديدة العدوى ومقاومة للأجسام المضادة التي يتم الحصول عليها بعد التطعيم أو المرض.

وتنتشر السلالة المتفرعة من متحور أوميكرون والتي تسمى BA.5 هذا الصيف بشكل قياسي، وهو متفرع شديد العدوى، ما يؤكد أن فيروس كورونا لا يزال يمثل حالة طوارئ عالمية.

وتتفاقم المشكلة لكون BA.5 يتهرب بشكل استراتيجي من دفاعاتنا المتراكمة ضد المتحورات السابقة من الفيروس، ما يعني أن حالات العدوى، حتى في الأشخاص الذين تم تطعيمهم والمصابين حديثا، آخذة في الارتفاع.

وترتفع احتمالية الإصابة بمتحور BA.5 مقارنة بالمتحورات الأخرى، وقد يصيب أي شخص، سواء كان قد أخذ بالفعل اللقاح، أو جرعة معززة، أو حتى تعافى مؤخرا من الإصابة بكورونا.

من جانبه، قال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الثلاثاء: "إذا كنت مصابا بـBA.1، فأنت حقا لا تتمتع بقدر كبير من الحماية الجيدة ضد BA.4 / 5".

وأوضحت الدكتورة بريتي مالاني، طبيبة الأمراض المعدية في جامعة ميشيغان، أنه على الرغم من وجود "مخاطر عالية" للتعرض لهذا النوع، فإن هناك أيضا الكثير من الأسباب للشعور بالأمل، مثل العلاج المبكر.