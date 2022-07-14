رقم قياسي.. تعرّف على أعداد المواطنين بالمملكة المستثمرين في العملات المشفرة  

بلغ عدد المستثمرين السعوديين في العملات المشفرة نحو ٣ ملايين مستثمر تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، وهو ما يمثل 14٪ من السكان البالغين، وفقًا للمسح الذي أجرته بورصة العملات المشفرة العالمية "كوكوين".

وخلُص المسح إلى أن ١٧٪ من المستثمرين السعوديين يعتبرون فضوليين في مجال التشفير، ومن المرجّح أن يستثمروا في العملات المشفرة خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأشارت منصة "كوكوين" إلى أن المملكة تُعد سوقًا مهمًّا للعملات الرقمية أو المشفرة بفضل المناخ التنظيمي الملائم في البلاد، وقاعدة المستهلكين الكبيرة، والاهتمام المتزايد بهذا النوع من العملات؛ مما يدل على إمكانية التوسع في الشرق الأوسط.

وتمتلك السعودية نسبة عالية من المستثمرين الجدد الوافدين إلى سوق العملات المشفرة؛ حيث يمتلك 76٪ من مستثمري العملات المشفرة خبرة أقل من عام واحد، بما في ذلك 49٪ ممن تداولوا العملات المشفرة لأول مرة في الأشهر الستة السابقة.

وكشف المسح أن 51٪ من مستثمري العملات المشفرة يستثمرون في مثل هذا المجال؛ لأنهم يعتقدون أنه مستقبل التمويل؛ بينما يعتقد 44٪ أن العملات المشفرة يمكن أن تحقق لهم عوائد أعلى على المدى الطويل مقارنة بأنواع أخرى من الاستثمار المالي التقليدي.

وأشار التقرير إلى أن 42٪ من مستثمري العملات الرقمية السعوديين يقولون إنهم يخططون لاستخدام الأرباح لزيادة دخلهم ورفع مستوى معيشة أسرهم بشكل أفضل، وتشمل الأهداف الأخرى شراء منزل جديد، والادخار من أجل التقاعد أو صندوق الطوارئ، والإنفاق على الرفاهية وأخرى مثل السفر والتسوق.

ويأمل 15٪ من المستثمرين أن يعيشوا على الدخل من الاستثمار في العملات المشفرة لتجنب العمل، ويستخدم الكثيرون المكاسب من الاستثمار في العملات لتنمية محفظتهم وإعادة الاستثمار، ويخطط 29٪ منهم لبدء أعمالهم التجارية في الأرباح، ويعتزم 28٪ إعادة استثمار الأموال في السوق المالية.