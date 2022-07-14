الأخبار المحلية

“#الصحة” تعلن تسجيل 586 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية #عاجل

14 يوليو 2022 · < 1 minute
كورونا

أعلنت وزارة "الصحة" تسجيل 586 حالة إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.