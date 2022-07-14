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“#الصحة” تعلن تسجيل 586 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية #عاجل
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الأخبار المحلية
“#الصحة” تعلن تسجيل 586 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية #عاجل
14 يوليو 2022
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كورونا
أعلنت وزارة "الصحة" تسجيل 586 حالة إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
صحيفة الوئام الالكترونية
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