بالفيديو.. #حرائق تلتهم مساحات شاسعة من #الغابات فى #تركيا

اجتاحت النيران مساحات شاسعة من غابة تقع جنوب غربي تركيا، حيث تحاول فرق الإطفاء منذ ساعات، السيطرة على حريقٍ اندلع في غابات داتشا التي تقع في منطقةٍ سياحية عند ملتقى بحر إيجة بالأبيض المتوسط، لكن كل جهودها باءت بالفشل حتى الآن رغم استخدام السلطات التركية طائرات هليكوبتر يستطيع بعضها إخماد النيران ليلاً.

وبحسب معلوماتٍ حصلت عليها "العربية.نت"، فإن الحرائق امتدت إلى بيوتٍ سكنية تقع في محيط غابات داتشا التي تتبع إدارياً لولاية موغلا والقريبة من مدينة بودروم السياحية، ولم تستطع فرق الإطفاء حتى الآن السيطرة على الحريق الذي اندلع في المنطقة قبل أكثر من 12 ساعة.

واقتربت النيران من البيوت السكنية والمنشآت السياحية على ثلاثة محاور، عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس بحسب التوقيت المحلي لتركيا، وفق ما أفاد لـ"العربية.نت"، مراسل تلفزيوني يتواجد في المنطقة التي اندلعت فيها النيران.

وقال المراسل إن "الحرائق لم تؤدِ لأي خسائرٍ بشرية حتى الساعة"، لكن وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة كشف أن "19 شخصاً أصيبوا على خلفية الحرائق ومن بينهم 9 يتلقون العلاج حتى الآن".

وذكر وحيد كيريشتشي وزير الزراعة والغابات التركي أن "التقييمات الأولية أظهرت أن الحريق اندلع في محول كهرباء في المنطقة" وأن "ما يصل إلى 1500 فدان من الأراضي تضررت بالفعل"، في غابات داتشا.

وزادت الرياح الشديدة من صعوبة إخماد الحرائق التي اندلعت بعد ظهر أمس الأربعاء، على ما أفاد الوزير التركي في تصريحات لوسائل الإعلام أشار فيها أيضاً إلى أنه "تم إجلاء 2400 شخص من المنطقة كإجراء احترازي".

ويحاول رجال الأطفال منذ ساعاتٍ طويلة عبر طائرات هليكوبتر والعديد من مركبات الإطفاء الأخرى، إخماد الحريق الذي يتواصل في غابات داتشا التي تتبع إدارياً لولاية موجلا، وفق ما أعلن مكتب حاكم الولاية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تصاعد ألسنة الدخان من الأشجار في حين تسكب طائرات الهليكوبتر المياه على النيران أثناء انتشارها في غابات داتشا التي تعد وجهة سياحية بارزة.

ولم تنحصر الحرائق التي اندلعت في غاباتٍ تركية على داتشا فقط وإنما شهدت غابات أخرى في البلاد حرائق مشابهة، وذلك في وقتٍ حذّر فيه مسؤولون محليون من أن السلطات غير مستعدة بشكلٍ كافٍ لمواجهة الحرائق.

