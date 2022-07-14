الأسهم_السعودية تتراجع 100 نقطة و #تاسي يتداول دون 11200 نقطة

تراجعت الأسهم السعودية خلال مطلع جلسة اليوم بنحو 1 في المائة، والتي تعادل 110 نقاط تقريباً، ليتداول المؤشر العام دون مستوى 11200 نقطة.

وقاد تواجع السوق، قطاعا البنوك و المواد الأساسية، حيث يتداول القطاعان على تراجع 0.9 و 2.3 في المائة على الترتيب.

وبذلك يواصل قطاع المواد الأساسية التراجع وللجلسة السادسة على التوالي، بضغط من تراجع أسهم البتروكيماويات.

ويتداول أرامكو السعودية عند أدنى مستوى منذ مارس الماضي بعد تراجع السهم بنحو 1 في المائة.

وتواصل أسعار النفط التراجع مع تزايد المخاوف حيال الركود الاقتصادي، إذ هبط خام برنت بأكثر من 2 في المائة، حيث يتداول خام برنت قرب مستوى 97 دولار للبرميل.

أما حركة الأسهم خلال التعاملات فقد ارتفعت 42 شركة، بينما تراجعت أسهم 167 شركة.