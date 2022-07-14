أمريكا تسجيل أعلى مستوى للتضخم خلال 40 عامًا

ارتفع التضخم في الولايات المتحدة في يونيو إلى مستوى قياسي، فقد قفزت أسعار المستهلكين وفقًا للبيانات الجديدة الصادرة يوم الأربعاء عن مكتب إحصاءات العمل بنسبة 9.1٪ على أساس سنوي.

هذا المعدل هو أعلى مستوى منذ أكثر من 40 عامًا وأعلى من القراءة السابقة، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 8.6٪ عن العام المنتهي في مايو. كما أنه أعلى بكثير من نسبة 8.8٪ التي توقعها الاقتصاديون.

أظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو أيضًا أن الأسعار الإجمالية التي يدفعها المستهلكون لمجموعة متنوعة من السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 1.3٪ من مايو إلى يونيو.

كانت معظم الزيادة في يونيو مدفوعة بقفزة في أسعار البنزين، والتي ارتفعت بنحو 60٪ على مدار العام. واجه الأمريكيون ارتفاعًا قياسيًا في أسعار الوقود الشهر الماضي، حيث تجاوز المتوسط الوطني 5 دولارات لغالون البنزين في جميع أنحاء البلاد.

كما ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي بنسبة 13.7 و38.4٪ على التوالي لفترة الـ 12 شهرًا المنتهية في يونيو. بشكل عام، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 41.6٪ على أساس سنوي.