الأب يبتعد عن ابنه حتى لايراه وهو يحتضر.. متطوع ضمن فريق الإنقاذ يكشف تفاصيل قصة مفقودي الصحراء

قال متطوع ضمن فريق الإنقاذ مبارك النماصي، إنه كان في طريقة إلى قرية عُزم بها على العيد، وفي طريقة فوجئ بقدوم سيارات، وعندما سأل أهل القرية وجد أن هناك مفقودين .

وأضاف أن أحد من البدو قال أنه جاء من ناحية الشمال ولكن لم يلاحظ شيء في طريقه”، لافتًا أنه ذهب بنفسه للبحث

وأشار خلال مداخلة على “برنامج اليوم” أنه عندما وصل إلى المكان عثر على آثار، وسرعان ما عثُر عليهم، وجد الأب يحاول الابتعاد عن ابنه حتى لا يراه وهو يحتضر .”

وأفاد بأنهم أسرعوا وانقذوا الأب، وعندما عثروا على الابن قام بإنقاذه كأن الله سخره لهم لإنقاذهم على الفور من الموت .