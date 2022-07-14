نجم الزمالك المصري يتلقى عرضا من الدوري السعودي

كشف مصدر مقرب من محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، عن آخر المستجدات الخاصة باللاعب المغربي.

وكان مسؤولو الزمالك استقروا على رحيل أوناجم، بعد نهاية تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر أن أوناجم تلقى عرضاً للاحتراف بالدوري السعودي، لاسيما وأن تعاقده ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق في الفترة الحالية مجانا.

وسبق وتلقى أوناجم عرضاً من نادي الوداد المغربي للانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية، خاصة أنه يعتبر أحد نجوم النادي المغربي من قبل.