ألمانيا ترفض مقاطعة مونديال قطر

أعربت وزيرة الداخلية الألمانية (المسؤولة عن قطاع الرياضة) نانسي فيزر عن رفضها لمقاطعة بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها في قطر هذا العام.

وفي تصريحات لمحطة (آر تي إل/إن تي في) التلفزيونية، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الخميس:" لا أعول على المقاطعة لأنها تنقل مسؤولية السياسة إلى الرياضة، كما أن رياضيينا الذين تدربوا طويلا (لهذا الحدث) لا يستحقون ذلك".

وأعلنت فيزر اعتزامها إجراء محادثات مع مسؤولي البلد المضيف قبل انطلاق البطولة في الفترة بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين، وقالت:" سأسافر مع رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نويندورف إلى قطر قبل المونديال لمناقشة القضايا".

كان الحزب الاشتراكي في ولاية برلين أصدر قرارا خلال مؤتمر للحزب طالب فيه بمقاطعة مونديال قطر.