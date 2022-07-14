ضبط مواطنين نقلا 10 مخالفين لنظام أمن الحدود

ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة العيدابي في منطقة جازان، القبض على مواطنَين؛ لنقلهما 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وأُقِفوا واتِّخِذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحِيل المخالفون لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.