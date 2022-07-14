تجديد 16 ألف هوية وطنية إلكترونيًا عبر “أبشر”

أتمّت وكالة الأحوال المدنية، من خلال خدمة تجديد الهوية الوطنية المتاحة عبر منصة «أبشر» تجديد أكثر من 16 ألف هوية وطنية إلكترونيا منذ تدشين الخدمة.

ومكنّت الخدمة أكثر من 16 ألف مواطن ومواطنة من تجديد الهوية الوطنية دون الحاجة لمراجعة مقرات وكالة الأحوال المدنية، لمن تبقى 180 يوما أو أقل على انتهاء هوياتهم الوطنية، وذلك باستخدام أحدث تقنيات التعرف على الوجه.

وأفادت منصة «أبشر» بأن خطوات تنفيذ الخدمة كالتالي: الدخول إلى منصة «أبشر» والضغط على تبويب «خدماتي» واختيار «خدمات»، ثم اختيار «الأحوال المدنية» والضغط على أيقونة «تجديد الهوية الوطنية»، ثم قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية وفق المطلوب، ثم اختيار العنوان لاستلام الهوية الوطنية ودفع أجور التوصيل.