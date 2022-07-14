خاص..حرضوه على فسخ عقده.. الاتحاد يستدعي لاعبه من معسكر منتخب مصر للشباب

شهدت الساعات الماضية أزمة كبرى في معسكر منتخب مصر للشباب بسبب اللاعب نور الدين البحار والمتواجد بين صفوف فريق الاتحاد.

وأكد مصدر داخل معسكر منتخب مصر للشباب أن اللاعب فوجىء ببعض المسئولين في أندية مصرية يدخلوا المعسكر ويجتمعوا معه ويطلبوا توقيعه وعلى رأسهم أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي المصري.

اللاعب نقل الأمر لإدارة نادي الاتحاد والتي استدعته على الفور وطلبوا منه سرعة العودة إلى السعودية ليترك بالفعل معسكر منتخب بلاده ويعود للسعودية.

وقرر مسئولو الاتحاد تقديم مذكرة رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم لطلب التحقيق العاجل في الأمر.