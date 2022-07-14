رويترز: السعودية تضاعف وارادات زيت الوقود الروسي لتوليد الكهرباء

قال متعاملون: إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، رفعت وارداتها من زيت الوقود الروسي لأكثر من المثلين في الربع الثاني من العام لتغذية محطات توليد الكهرباء لتلبية الطلب على التبريد في الصيف وزيادة إتاحة خام المملكة للتصدير.

وتبيع روسيا الوقود بأسعار مخفضة بعدما قل عدد المشترين بسبب العقوبات الدولية التي فرضت على خلفية غزوها لأوكرانيا. وتصف موسكو الحرب في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة".