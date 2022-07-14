اليمن: إقرار جروندبرج برفض الحوثيين فتح طرق تعز يعكس حقيقة موقفهم

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن إقرار المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن، برفض مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران، مقترحه المُعدل بشأن فتح الطرق في تعز على مراحل،يعكس موقفها من مساعي تخفيف وطأة المعاناة الانسانية عن كاهل اليمنيين، وجهود التهدئة واحلال السلام.

وأضاف عبر "تويتر": "رفض مليشيا الحوثي كافة المبادرات والمقترحات لرفع الحصار عن تعز وحرية تنقل المواطنين والبضائع بين المحافظات، يؤكد من انتهاجها سياسة التجويع والعقاب الجماعي، ومسئوليتها الكاملة وعدم اكتراثها بالأوضاع الانسانية المتردية لليمنيين، واستهتارها بالمجتمع الدولي".

وتابع: "سبق وإن رفضت مليشيا الحوثي خطة المبعوث الاممي السابقة لفتح الطرق الرئيسية في تعز، قبل ان تعود وترفض مقترحه الثاني بشأن فتح الطرق على مراحل، رغم انه مثل الحد الأدنى من مطالب المواطنين والتزامات المليشيا التي نصت عليها بنود الهدنة التي ترعاها الامم المتحدة".