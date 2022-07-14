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عاجل.. الصحة تعلن عن رصد إصابة بمرض #جدري_القرود لشخص قادم من خارج المملكة
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الأخبار المحلية
عاجل.. الصحة تعلن عن رصد إصابة بمرض #جدري_القرود لشخص قادم من خارج المملكة
14 يوليو 2022
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وزارة الصحة
أعلنت وزارة الصحة عن رصد إصابة بمرض جدري القرود لشخص قادم من خارج المملكة.
صحيفة الوئام الالكترونية
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