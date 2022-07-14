الأخبار المحلية

عاجل.. الصحة تعلن عن رصد إصابة بمرض #جدري_القرود لشخص قادم من خارج المملكة

14 يوليو 2022 · < 1 minute
وزارة الصحة
وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة عن رصد إصابة بمرض جدري القرود لشخص قادم من خارج المملكة.