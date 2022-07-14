ريما بنت بندر: أمريكا تحتاج للمملكة لتخطي التحديات الوجودية كالطاقة والأمن والغذاء .. #عاجل

أكدت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر أن العلاقات بين السعودية وأمريكا تطورت وأخذت شكلا آخر بعيدا عن فكرة النفط مقابل الأمن وأمريكا تحتاج للسعودية من أجل التحديات الوجودية في الطاقة والصحة والغذاء والأمن.

وقالت الأميرة ريما في مقال بصحيفة بولتيكو: "قد مضى ما يقرب من 80 عامًا منذ أن التقى، الملك عبد العزيز ، بالرئيس فرانكلين دي روزفلت لوضع الأساس لشرق أوسط ما بعد الحرب. منذ ذلك اليوم ، عمل بلدينا معًا لهزيمة الشيوعية وضمان أمن الطاقة العالمي ، واحتواء إيران الثورية ، وطرد صدام حسين من الكويت ، ومؤخراً تدمير القاعدة وداعش، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يمكن لبلداننا القيام به معًا كشركاء ، خاصة في هذه الأوقات المحفوفة بالمخاطر.

وأوضحت أنه يجب أن تتطور الشراكة الأمريكية السعودية أيضًا. وهذا هو السبب في أن الزيارة المرتقبة للرئيس جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية. ويجب علينا إعادة تحديد معالم العقود الثمانية القادمة لهذا التحالف الهام.

وتابعت: "لقد ولت منذ زمن طويل الأيام التي كان يمكن فيها تحديد العلاقة الأمريكية السعودية من خلال نموذج "النفط مقابل الأمن"، لقد تغير العالم ولا يمكن حل المخاطر الوجودية التي تواجهنا جميعًا ، بما في ذلك أمن الغذاء والطاقة وتغير المناخ ، بدون تحالف أمريكي سعودي فعال، ونحن نعتبر زيارة الرئيس بايدن لحظة مهمة لوضع رؤيتنا المشتركة لكيفية مواجهة التحديات التي تنتظرنا.

وبينت أن المملكة اليوم بالكاد يمكن التعرف عليها من الشكل الذي كانت عليه في السابق ، فهي ليست مجرد شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة ، ولكن أيضًا في الاستثمار والتنمية المستدامة. من خلال استثمارات بمئات المليارات من الدولارات في التعليم والتكنولوجيا والتنويع الاقتصادي والطاقة الخضراء ، أطلقنا أجندة تحول تطلق العنان للإمكانات الهائلة لشبابنا وشاباتنا.

و أكدت أن المرأة السعودية تتمتع اليوم بضمانات قانونية للمساواة في الأجور وعدم التمييز في مكان العمل. بعض الدول الغربية لم تتخذ مثل هذه الخطوات. اليوم ، يفوق عدد النساء السعوديات عدد الرجال في معاهدنا للتعليم العالي. وتمثل النساء نفس الحصة من رواد الأعمال في المملكة العربية السعودية كما هو الحال في الولايات المتحدة.

و قالت إن المملكة تشجع التسامح والحوار بين الأديان لتحقيق استقرار أكبر في المنطقة. وتعمل على تطوير رؤية للازدهار الاقتصادي المشترك كبديل للصراع.