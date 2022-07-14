‏ «مايكروسوفت» تدير إعلانات «نتفليكس»

أعلنت «مايكروسوفت»، أمس الأربعاء أنها ستدير تكنولوجيا بيع المساحات الإعلانية على «نتفليكس»، في ظل سعي المنصة العملاقة في مجال البث التدفقي إلى طرح اشتراكات أقل ثمناً تتضمن إعلانات.

وكانت «نتفليكس» أعلنت هذا القرار في أبريل (نيسان) الماضي بعد نتائج مالية مخيبة حققتها في الربع الأول من العام، إذ سجلت في هذه الفترة تراجعاً في عدد المشتركين للمرة الأولى في عشر سنوات.

وقال رئيس «نتفليكس» ريد هاستينغز خلال مؤتمر عبر الهاتف مع محللين: «من الواضح أن الأمر يحقق نجاحاً لدى هولو»، وهي خدمة منافسة في الولايات المتحدة. وأشار إلى أن الصيغة الجديدة للاشتراكات سترى النور في خلال عام أو اثنين.

وأوضح هاستينغز: «إذا ما أردتم صيغة الاشتراك من دون إعلانات، سيبقى ذلك ممكناً. أما إذا كنتم تفضلون دفع مبالغ أقل ولا مشكلة لديكم في مشاهدة الإعلانات، فسيكون هناك أيضاً عرض مناسب لكم.

ويضاف هذا الاشتراك إلى ثلاث صيغ متاحة أصلاً في الولايات المتحدة، أقلها ثمناً تكلّف عشرة دولارات شهرياً في الولايات المتحدة.