‏أميركا وإسرائيل توقّعان وثيقة منع «إيران النووية»

وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، أمس، وثيقة تؤكد «عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي»، واستعداد الولايات المتحدة «لاستخدام جميع عناصر قوتها الوطنية لضمان ذلك».

وحملت الوثيقة اسم «إعلان القدس للشراكة الاستراتيجية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل»، وعبّرت عن «موقف واضح وموحّد ضدّ إيران وبرنامجها النووي وعدوانها في سائر أنحاء المنطقة».

وبينما اتفق بايدن ولبيد حول هدف مواجهة تهديدات إيران، لم يخفيا خلافاتهما حول سبل تحقيق ذلك.

ففي حين شدّد الرئيس الأميركي على أنه يفضل الجهود الدبلوماسية وإبقاء الخيار العسكري ملاذاً أخيراً، رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن «الكلام وحده لا يكفي للتعامل مع إيران».

ويرى مقربون من الطرفين، أن هذا الخلاف يمكن أن يكون عاملاً مساعداً للولايات المتحدة في مفاوضاتها مع إيران. ورداً على سؤال في مؤتمر صحافي حول المدة التي ما زالت الولايات المتحدة مستعدة لبذل جهود دبلوماسية خلالها، قال بايدن، إن إدارته «وضعت الشروط المطلوبة لإحياء الاتفاق النووي، ولن ننتظر إلى الأبد» استجابة طهران.

في سياق متصل، أكّد الرئيس الأميركي دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، عشية اجتماع مقرر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم اليوم.

وفي المرحلة الثانية من جولته في المنطقة، يتّجه بايدن اليوم إلى السعودية، حيث سيبحث ملفات ثنائية وإقليمية.