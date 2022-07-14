اليمن.. تضرر 449 أسرة من السيول في مأرب

توقعت "الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين ارتفاع أعداد المتضررين خلال الأيام القادمة في ظل استمرار المنخفض الجوي.

رصد تقرير حكومي يمني تضرر 449 أسرة نازحة خلال اليومين الماضيين جراء السيول والعواصف التي جرفت خيام وبيوت النازحين الطينية في محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.

ولفت تقرير أولي لـ"الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين" إلى أن الرصد للحالات المذكورة تم جزئياً في مخيمات الجفينة والسويداء والسميا والضمين الشرقي وآل منيف وبطح الميل، موضحاً أن فرق الرصد الميدانية لا تزال تواصل عملية المسح للمتضررين.

وأشار التقرير إلى أن الوحدة التنفيذية تمكنت من رصد 449 أسرة نازحة حتى صباح الخميس، تضررت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين تضرراً كلياً أو جزئياً، منها 18 أسرة نازحة في مخيم الجفينة جرفت السيول مساكنها من الخيام والبيوت الطينية مساء الأربعاء-الخميس، وتم نقل هذه العائلات إلى مدرسة التحرير.

وتوقع التقرير ارتفاع أعداد المتضررين خلال الأيام القادمة إلى أرقام كبيرة في ظل التغير المناخي واستمرار المنخفض الجوي ما يتطلب رفع جاهزية الطوارئ الإنسانية.