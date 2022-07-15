«الجدعان» يطالب مجموعة الـ20 بدعم توزيع الأسمدة على المزارعين

طالب وزير المالية، محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان، اليوم الجمعة، من مجموعة دول العشرين، بدعم توزيع الأسمدة للمزارعين، وتعزيز الاتصال بين المنتجين والمستخدمين، وفقًا لـ«الإخبارية».

وجاءت تصريحات الوزير الجدعان، خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، في جزيرة بالي بإندونيسيا.

كانت وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، حذرت اليوم، من أن فشل اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في جزيرة بالي، في التوصل إلى توافق في الآراء قد يكون كارثيًا على البلدان منخفضة الدخل، وسط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأضافت أن إندونيسيا ستكون وسيطًا نزيهًا وستجد حلولًا مبتكرة للتغلب على «التهديد الثلاثي» المتمثل في ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتضخم العالمي والحرب.

يُشار إلى أن اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين يستمر لمدة يومين، لمناقشة سبل مكافحة التضخم العالمى.