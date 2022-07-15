ولي عهد #الكويت يتوجه غداً إلى #المملكة للمشاركة في #قمة_جدة  

يتوجه ممثل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح غدًا إلى المملكة للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وكان الديوان الملكي السعودي قال في بيان رسمي «بدعوة كريمة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعزيزًا للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يقوم الرئيس جو بايدن بزيارة رسمية إلى السعودية يومي 15 و16 يوليو».

كما يتضمن جدول الزيارة في يومها الثاني حضور بايدن قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله – وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وملك المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، في يوم 17 ذي الحجة 1443هـ الموافق 16 يوليو 2022م.