الرئيس الفلسطيني يستقبل نظيره الأمريكي في بيت لحم (#فيديو)

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بيت لحم، الجمعة، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس. واستقبل الأخير بايدن أمام مقر الرئاسة الفلسطينية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس الأمريكي في بيت لحم. واستعرض بايدن حرس الشرف الفلسطيني.

وفي وقت سابق، زار الرئيس بايدن، الجمعة، مستشفى المطلع في القدس الشرقية، دون مرافقة المسؤولين الإسرائيليين، حيث ألقى كلمة شدد فيها على أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الصحة والكرامة للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة بتوفير 100 مليون دولار إضافية لقطاع الصحة في فلسطين. كما أضاف بالقول: نرحب بإسهامات الإمارات في دعم المستشفيات الفلسطينية.