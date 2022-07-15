اكتشاف بكتريا مسببة للكوليرا في نفس مدينة ظهور “#كورونا”

اكتشفت مدينة ووهان الصينية وجود بكتريا تسببت في إصابة طالب بالكوليرا، والعثور عليها بشكل منفصل في عينات من سلاحف رخوة في سوق للأطعمة.

وأوضحت السلطات المحلية أنه تم تطهير سوق المواد الغذائية حيث تبين احتواء عينات من السلاحف الرخوة على جرثومة مسببة للكوليرا.

ولم يتم رصد إصابات بشرية بالكوليرا بين من خالطوا السلاحف الرخوة، لكن السلطات الصينية أمرت بإغلاق القسم الذي يبيعها في السوق لمدة ثلاثة أيام.

وأكدت السلطات الصينية عدم وجود صلة بين سلالة البكتيريا المسببة لإصابة الطالب المذكور بالكوليرا والعينات المكتشفة في سوق الأغذية.