أزمة دبلوماسية مرتقبة بعد منع مالي 8 جنود ألمان من مغادرة البلاد

منعت السلطات في مالي ثمانية جنود ألمان من مغادرة البلاد وسط توترات متزايدة.

وكشفت مصادر في وزارة الدفاع الألمانية أن الجنود الثمانية لم يتمكنوا أمس الخميس من الصعود على متن الرحلة المحجوزة لدى شركة طيران مدنية.

وبحسب المصادر، تم تصنيف الإجراء على أنه مضايقة.

وأوضحت المصادر أنه تم عرقلة السفر على خلفية عدم وجود وثائق.

وكانت السلطات المالية اعتقلت مؤخرا عشرات من حراس الأمن القادمين من كوت ديفوار للعمل لدى بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي (مينوسما) بزعم أنهم "مرتزقة".

وعلقت الحكومة العسكرية المالية جميع التغييرات في القوات الدولية أمس الخميس، معلنة في قرار بأثر فوري أنه لن يكون هناك تبادل للأفراد، سواء في الجيش أو في قوة الشرطة في إطار مهمة الأمم المتحدة، وأوضحت أن ذلك سينطبق أيضا على المناوبات الروتينية التي تم التخطيط لها والموافقة عليها بالفعل.

ويشارك الجيش الألماني في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، كما يشارك في مهمة التدريب الأوروبية "EUTM"، إلا أنها توقفت إلى حد كبير. ومن المقرر التركيز الآن على العمليات في النيجر المجاورة، حيث يقوم الجنود الألمان بالفعل بتدريب قوات محلية.