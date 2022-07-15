الذهب يواجه خامس خسارة أسبوعية مع ارتفاع الدولار ومخاوف رفع الفائدة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وبقيت في طريقها نحو خامس هبوط أسبوعي على التوالي، إذ أثر الارتفاع المستمر في الدولار والمخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1704.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، ليخسر 2.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1701.70 دولار.

ويحوم الدولار حول أعلى مستوياته في 20 عاما، ليستمر في خفض الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بين المستثمرين الأجانب، بعد هبوط المعدن النفيس بأكثر من اثنين بالمئة أمس الخميس.