الروبل يتجه نحو تسجيل ارتفاع أسبوعي أمام الدولار

سجل الروبل الروسي ارتفاعا أمام الدولار في تعاملات موسكو اليوم الجمعة ليتجه إلى تسجيل أول ارتفاع أسبوعي منذ ثلاثة أسابيع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الروبل يواصل ارتفاعه أمام العملة الأمريكية لليوم السابع على التوالي، وهي أطول فترة ارتفاع متصلة منذ أبريل الماضي.

وقال ميخائيل شولجين، المحلل الاقتصادي لدى مؤسسة أوتكريتي ريسيرش إن اقتراح وزارة المالية الروسية فرض قواعد جديدة قد تحد من قيمة الروبل من خلال استخدام موارد إضافية لشراء العملات الأجنبية للدول الصديقة وفقا الآلية الجديدة.

وأضاف شولجين في تقرير: "ومع ذلك، لا نستبعد احتمال عودة الروبل إلى نطاق 50 و55 روبل لكل دولار خلال فترة سداد الضرائب في يوليو الحالي"،

مشيرا إلى أن تراجع الروبل المفاجئ إلى 65 روبل لكل دولار قد يحدث نتيجة تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد ومخاطر الركود على أسعار النفط العالمية.

وارتفع الروبل اليوم بنسبة 1% إلى 57.7275 روبل لكل دولار ليرتفع منذ بداية الأسبوع بنسبة 5.3% أمام العملة الأمريكية.

كما ارتفعت العملة الروسية اليوم أمام اليورو بنسبة 1.5% إلى 57.8975 روبل، مع ارتفاع أسبوعي بنسبة 7.7%.