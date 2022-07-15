رويترز: النفط يرتفع بفعل توقعات عن الإنتاج السعودي

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد تصريحات مسؤول أمريكي بأنه من غير المتوقع أن تزيد السعودية إنتاجها على الفور، مع مزيد من الدعم من مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد يرفع سعر الفائدة بشكل أقل حدة مما كان متوقعا.

وبحلول الساعة 0929 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 76 سنتا أو 0.77 بالمئة إلى 99.86 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 28 سنتا أو 0.29 بالمئة إلى 96.06 دولار للبرميل.

وقال صانعا السياسة النقدية الأكثر تشددا في مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، أمس الخميس: إنهما يميلان إلى زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي هذا الشهر، وهي ليست الزيادة الكبيرة التي سارع المتعاملون إلى التأهب لها بعد أن أظهر تقرير يوم الأربعاء تسارع التضخم.

ودفعت حالة عدم اليقين المتعلقة برفع أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة عقود الخامين إلى التراجع أمس الخميس أكثر من خمسة دولارات وانخفضت إلى أقل من مستوى إغلاق يوم 23 فبراير شباط، أي قبل يوم من غزو روسيا لأوكرانيا.