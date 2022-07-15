البرتغال.. حرائق الغابات تدمر مساحات تعادل 35 ألف ملعب كرة قدم

أفادت سلطات الدفاع المدني في البرتغال باستمرار موجة حرائق الغابات التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي، حيث أبلغت اليوم عن اندلاع 13 حريقا رئيسيا وعشرات الحرائق الصغيرة.

وذكرت السلطات أن موجة الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة، والمتواصلة في البلاد منذ عدة أشهر، أدت إلى زيادة الحرائق التي بدأت السبت الماضي.

وبحسب معهد الحفاظ على الطبيعة والغابات، أتت الحرائق على أكثر من 25 ألف هكتار من الغابات في غضون أسبوع واحد، بما يعادل مساحة حوالي 35 ألف ملعب كرة قدم.

والتهمت الحرائق، حتى الآن، هذا العام مساحات شاسعة من الغابات مقارنة بحرائق السنوات الماضية، بواقع 38.600 هكتار حتى يوم 15 تموز/يوليو الجاري، مقارنة بمتوسط يزيد قليلا عن 20000 هكتار خلال نفس الفترة قبل عشر سنوات.

وفي عام 2021 بأكمله، أتت النيران على إجمالي 28.415 هكتارا