روسيا: وثيقة “مبادرة البحر الأسود” لاستئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا شبه جاهزة

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة إن مقترحات روسية بشأن كيفية استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية "حظيت بدعم كبير" من المفاوضين في محادثات هذا الأسبوع في إسطنبول وإن اتفاقا أصبح وشيكا.

وأضافت الوزارة أن العمل على ما تسميه "مبادرة البحر الأسود" سينتهي قريبا.

وتابعت "اقترحت روسيا إجراءات لضمان نقل المواد الغذائية إلى دول أجنبية، بما يشمل شركاء روس، لاستبعاد استخدام سلاسل التوريد لتزويد نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية، وكذلك لمنع الاستفزازات".

ومن المقرر أن توقع روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقا الأسبوع المقبل بهدف استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود التي تضررت بشدة من الحرب.

وأدى الغزو الروسي في 24 فبراير شباط إلى توقف الصادرات من موانئ أوكرانيا، تاركا عشرات السفن متوقفة وحوالي 20 مليون طن من الحبوب عالقة في صوامع في أوديسا.

وتنفي موسكو مسؤوليتها عن تفاقم أزمة الغذاء، وتلقي باللوم على تأثير العقوبات الغربية في إبطاء صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، وعلى أوكرانيا لزراعة ألغام في موانئها على البحر الأسود.

وتعتبر أوكرانيا وروسيا من أكبر موردي القمح العالميين، بينما تعتبر أوكرانيا منتجا مهما للذرة وزيت دوار الشمس.