الأمم المتحدة تدعو إلى عدم تسييس المؤسسة الليبية للنفط

دعت الأمم المتحدة، الأطراف الليبية إلى عدم تسييس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مشددة على أهمية وجود مؤسسات موحدة ومستقلة ومستقرة في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية فحوى مؤتمر صحفي لنائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أوضح فيه أن المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني ويليامز على اتصال بالأطراف المعنية

حول هذا الموضوع.

وأضاف أنه من المهم أن تتواجد في ليبيا مؤسسات موحدة ومستقلة ومستقرة، بما في ذلك مؤسسة النفط الليبية، ونحن نسعى معهم إلى التوصل لاتفاق في هذا الصدد، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تدعم وحدة

واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط .

وأكد أن النفط في ليبيا يخص كل الليبيين ولا يجب استخدامه كأداة من أجل اكتساب نقاط سياسية، ولذلك نريد من كل الأطراف الأبعاد عن الخطابات الأحادية والاستفزازية حتى تتمكن ليبيا من السير على طريق الاستقرار والأمن.