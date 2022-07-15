“الدولي للدراسات الإيرانية”: طهران تهدد أمن المنطقة بأكثر من 60 ميليشيا

قال رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية محمد السلمي: إن إيران تهدد أمن المنطقة بأكثر من 60 ميليشيا مسلحة، بحسب وصفه.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن هذه الميلشيات تتوزع في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، وأن هناك ميلشيات أخرى يتم تشكيلها حاليًا، بما يهدد المنطقة، متسائلًا: "كيف سيكون التعامل الغربي مع هذه الميلشيات؟، وهل سيكون هناك تعريف كامل لكل المنظومات والمجموعات؟.

وأشار إلى ضرورة ضغط الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، خاصةً في الملف النووي، والتخلي تمامًا عن اتفاق 2015 في صيغته الحالية، مؤكدًا إمكانية وضع إطار زمني لرفع العقوبات عن إيران مبدأيًا، ولكن إن لم تتعاون طهران مع التقدم في الملف، تعود كامل القضية لمجلس الأمن.

جاء ذلك تزامنًا مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى المملكة العربية السعودية، بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، على أن يعقد محادثات مع الملك المفدى – أيده الله - ، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.