مصر.. اكتشاف مقبرة لـ”قائد الجنود” في الأسرة 26

عثرت البعثة الأثرية التابعة للمعهد التشيكي لعلم المصريات، كلية الآداب جامعة تشارلز، على مقبرة واح إيب رع مرى نيت، والتي يمكن تأريخها للفترة خلال أواخر الأسرة 26 وأوائل الأسرة 27 وهو عصر الهيمنة الفارسية على مصر القديمة.

وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية: إنه خلال أعمال الحفائر التي أجريت في منطقة أبو صير الأثرية، جنوب الجيزة، بجوار خبيئة التحنيط التي تخص شخص رفيع المستوى من مصر القديمة يدعى واح إيب رع مرى نيت، تم العثور على المقبرة.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن واح إيب رع مرى نيت كان يشغل وظيفة قائد الجنود الأجانب خلال أول عصور العولمة الحقيقية في العالم القديم، وأن البئر الرئيسي لمقبرة واح-إيب-رع مرى نيت بلغ عمقه ستة أمتار، كما بلغت أبعاده 14 × 14 متر تقريبًا، وينقسم البئر إلى عدة أجزاء تفصل بينها جسور منحوتة في الصخري الطبيعي للمنطقة، وبمنتصف البئر الرئيسي تم حفر بئر آخر أصغر، ولكن اعمق، تم استخدامه كبئر أساسي لدفن صاحب المقبرة. واتخذ بئر الدفن اتجاه شرق-غرب وبلغت قياسات فوهته نحو 6.5 × 3.3 متر.

وأوضح أن تصميم هذه المقبرة البئرية ليس له مثيل متطابق في مصر القديمة، إلا أنها على الرغم من ذلك يتشابه تصميمها المعماري جزئيًا مع مقبرة ودجا حور رسنت المنقورة في الصخر والتي تقع بالقرب من المقبرة المكتشفة حديثًا، وكذلك تشبه ما يسمى بمقبرة كامبل في الجيزة.