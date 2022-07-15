الإليزيه: فرنسا والإمارات توقعان اتفاقا يضمن إمدادات ديزل لباريس

قال مصدر في قصر الإليزيه: إن فرنسا والإمارات ستوقعان يوم الإثنين، اتفاقا ستضمن بموجبه الإمارات إمدادات ديزل لفرنسا.

ويتزامن إبرام الاتفاق مع زيارة لباريس يقوم بها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد وستشهد أيضا اتفاق البلدين على شراكة استراتيجية عالمية في مجال الطاقة لتحديد مشروعات مشتركة في مجالات مثل الهيدروجين والطاقة النووية.

وتسعى فرنسا ودول أوروبية أخرى لتنويع مصادر الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا وما تبعه من قطع إمدادات الغاز الروسي لأوروبا.