بايدن يتلقى سؤال محرجا على الهواء أمام الوفد السعودي #القمه_السعوديه_الامريكيه

ضجة واسعة أثارتها صحفية أمريكية، مساء اليوم، بسؤال محرج وجهته إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء زيارته للسعودية.

وتداول رواد موقع "تويتر" مقطع فيديو يُظهر سؤالًا بصوت مرتفع من صحفية للرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء لقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حول ما إذا كانت السعودية لا تزال "منبوذة"، لتظهر بعد ذلك بسمة على وجوه كل من الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، والأميرة ريما بنت بندر، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر صوت الصحفية واضحًا قبل بدء الاجتماع بين بايدن ومحمد بن سلمان، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، وهي تصرخ: "الرئيس بايدن... هل ما زالت السعودية منبوذة؟" قبل أن يكرر زميلها السؤال نفسه.