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فرنسا تطالب #إيران بالإفراج عن 3 مخرجين سينمائيين معتقلين
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أخبار دوليّة
فرنسا تطالب #إيران بالإفراج عن 3 مخرجين سينمائيين معتقلين
15 يوليو 2022
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طالبت وزارة الخارجية الفرنسية إيران بالإفراج عن 3 مخرجين سينمائيين معتقلين.
صحيفة الوئام الالكترونية
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