أخبار دوليّة

فرنسا تطالب #إيران بالإفراج عن 3 مخرجين سينمائيين معتقلين

15 يوليو 2022 · < 1 minute

طالبت وزارة الخارجية الفرنسية إيران بالإفراج عن 3 مخرجين سينمائيين معتقلين.