أخبار دوليّة

ولي العهد يستقبل ولي عهد البحرين في مطار الملك عبدالعزيز في #جدة #القمة_السعودية_الأمريكية

15 يوليو 2022 · < 1 minute

استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ولي عهد البحرين سلمان بن حمد في مطار الملك عبدالعزيز في جدة.