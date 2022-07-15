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ولي العهد يستقبل ولي عهد البحرين في مطار الملك عبدالعزيز في #جدة #القمة_السعودية_الأمريكية
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أخبار دوليّة
ولي العهد يستقبل ولي عهد البحرين في مطار الملك عبدالعزيز في #جدة #القمة_السعودية_الأمريكية
15 يوليو 2022
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استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ولي عهد البحرين سلمان بن حمد في مطار الملك عبدالعزيز في جدة.
صحيفة الوئام الالكترونية
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