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ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء العراقي لدى وصوله جدة
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الأخبار المحلية
ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء العراقي لدى وصوله جدة
متابعات - الوئام
15 يوليو 2022
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استقبل ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان، رئيس وزراء
العراق
مصطفى الكاظمي في مطار جدة.
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