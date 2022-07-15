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ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء العراقي لدى وصوله جدة

متابعات - الوئام
15 يوليو 2022 · < 1 minute

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي في مطار جدة.