بعد صراع من أندية محليه وخارجية.. #الطائي يخطف هداف الدوري المغربي #مبينزا

أعلن نادي الطائي السعودي عن انتقال لاعب الوداد البيضاوي المغربي، المهاجم الكونغولي جوي مبينزا البالغ من العمر ٢٤ عاماً.

ويعتبر الكونغولي مبينزا هداف الدوري المغربي لهذا للموسم الماضي، حيث لعب مع الوداد ٢٨ مباراة استطاع من خلالها تسجيل ١٦ هدفاً.

كما شارك اللاعب في دوري أبطال افريقيا ولعب ١١ مباراة سجل فيها ٣ أهداف، ودخل اللاعب في مفاوضات من أندية منها مصرية وسعودية ومغربية.

وانتهى المطاف بانتقاله إلى الطائي وذلك بعد تخلي اللاعب عن وكيل أعماله المغربي حيث كان يطالب مبالغ فيها بالنسبة للأندية التي تلقى منها عروض، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 1.7 مليون يورو، وفقا لعدة مواقع حصلت على معلومات مؤكدة أثناء مفاوضات اللاعب.